Панкреатит — это воспале¬ние ткани поджелудочной же¬лезы. Для начала — несколь¬ко слов об этом органе пище¬варительной системы.

Поджелудочная железа расположена в верхнем от­деле живота, имеет голов­ку, тело и хвост. Ее длина 14-23 см, масса — 60-115 г. Железа выполняет две ос­новные функции: внутри­секреторную — вырабаты­вает инсулин — и внешне - секреторную — участвует в пищеварительном процес­се. Кроме того, задейство­вана практически во всех видах обмена — углевод­ном, липидном, белковом. Другими словами, выраба­тывает ферменты, необхо­димые для нормального пищеварения. Вот почему при какой-либо патологии поджелудочной железы расщепление пищи, ее вса­сывание нарушаются, и в кишечник она поступает в непереваренном виде.

Различают острое и хро­ническое течение болезни, а также ее переходную фор­му — подострый панкреатит. Острая фаза обычно длится 15 дней. Если этот период был упущен, лечение растя­нулось на 2-3 месяца, то за­болевание может перейти в хроническое, с частыми рецидивами.

Причин панкреатита мно­го, но чаще всего сказыва­ются неправильное пита­ние с преобладанием ост­рой, жирной или некаче­ственной пищи, злоупот­ребление алкоголем, пи­вом. Приводит к заболева­нию и чрезмерное увлече­ние сдобной выпечкой, тор­тами со сливочным кремом — то, что особенно любят дети. Крем содержит мар­гарин, который сильно раз­дражает ткань поджелудоч­ной железы. Очень часто недуг вызывают газирован­ные напитки, как правило, в алюминиевых банках. По­требляют их тоже в основ­ном подростки. Вот почему болезнь столь уверенно молодеет.

Могут спровоцировать воспаление поджелудоч­ной железы некоторые ле­карственные препараты. В частности, когда значи­тельно превышена доза или нарушен прием: лекар­ство пьют, к примеру, до еды, а надо — после.

Острый панкреатит начи­нается с тошноты, рвоты, которая не приносит об­легчения, как это бывает при желудочно-кишечных патологиях. Появляются боли в верхней части живо­та, чаще всего опоясываю­щего характера. Если пора­жен хвост поджелудочной железы, они локализуются в спине. Может быть понос — жидкий, как вода, стул до 15 раз в день. Температура обычно в норме. Однако если она повышается, при­чем со значительно, до 40 гра­дусов, — это говорит о не­благоприятном прогнозе болезни: ткани поджелу­дочной железы распадают­ся, и токсины всасываются в кровь, то есть начинается панкреонекроз. Острый панкреатит требует стаци­онарного лечения. Хронический панкреатит может появляться у пожи­лых людей на фоне атерос­клероза сосудов поджелу­дочной железы. Ее функция из-за нарушений крово­снабжения снижается, и развивается хроническая недостаточность фермен­тов. Симптомы недуга в этом случае не столь ярко выражены, как при острой форме заболевания: чело­век жалуется на тяжесть в левом подреберье, ною­щие, опоясывающие боли, запоры или поносы, подташнивание. При обостре­нии хронического панкреа­тита возможна рвота. Диагностика заболевания — лабораторная: исследуют фермент амилазы крови, и фермент диастазы мочи. Эти два показателя характе­ризуют функцию поджелу­дочной железы. Смотрят также глюкозу — ее содер­жание в крови может превы­шать норму. Повышается также СОЭ. УЗИ выявляет увеличение размеров желе­зы.

Чем чреват запущенный, недолеченный панкреатит? Прежде всего — развитием панкреонекроза, который не исключает неблагопри­ятный прогноз, — об этом шла речь вначале. Повто­ряющиеся рецидивы забо­левания снижают внутри­секреторную функцию под­желудочной железы, то есть выработку инсулина, что может стать причиной сахарного диабета.

Частые обострения недуга с жидким, кашеобразным стулом вымывают из кишеч­ника полезные минераль­ные вещества, приводят к деминерализации организ­ма. У человека появляются слабость, потливость, ногти становятся ломкими, волосы - хрупкими. При обострени­ях с запорами постоянный застой каловых масс раздра­жает, травмирует слизистую оболочку кишечника, вызы­вает различные нарушения в работе желудочно-кишеч­ного тракта.

И, пожалуй, главное — проток поджелудочной железы открывается в лу­ковицу 12-перстной киш­ки, тут же находится про­ток желчного пузыря. Не­трудно догадаться, что любой сбой в одном орга­не на этом "перекрестке" вызывает ответную реак­цию другого. Например, гастродуоденит провоци­рует порой развитие пан­креатита.

Воспалительные процес­сы 12-перстной кишки и желчного пузыря часто при­водят к воспалению ткани поджелудочной железы. Начинается застой, нару­шается обмен ферментов, который нередко приводит к развитию панкреатита. И лечить тогда приходится уже все вместе. Вот почему патологию поджелудочной железы считают достаточно агрессивной. Это то, что за­пускать никак нельзя.

Лечение панкреатита . В начальных стадиях заболевания и при отсутствии тяжелых осложнений - консервативное; в период обострения лечение целесообразно проводить в условиях стационара гастроэнтерологического профиля (в период резкого обострения лечение такое же, как при остром панкреатите).

Основное лечение панк­реатита — строгая диета. В период острого проявле­ния болезни — голодание в течение 5-7 дней. Ничего, кроме минеральной воды! Вода — без газа, холодная. На область поджелудочной железы — пузырь со льдом. Назначаются ферментные препараты — креон, панзинорм, фестал, энзестал. Их принимают, подчеркну особо, с каждым приемом пищи, за 5 минут до еды или во время еды: фермент должен поступить в орга­низм раньше или одновре­менно с пищей. Если чело­век забыл про лекарство, принимать его после еды уже нет смысла.

При обострении хрони­ческого панкреатита голо­дание не обязательно. Можно пить кисели, нежир­ный йогурт, биокефир (он эффективнее обычного, так как содержит меньше кон­сервантов), некрепкий чай с сухарями или сушками — 4-5 чашек с 2-3 сушками. Вообще жидкости надо в день до 2-2,5 л, чтобы вы­мывать токсины, как при любом воспалительном за­болевании. Минеральную воду можно пить в прохлад­ном виде. Также показан прием ферментных препа­ратов, а при тошноте — 1 капсула мотилиума за 20 минут до еды. Из питания следует ис­ключить жирные сорта рыбы и мяса, сливочное масло, кофе, шоколад, ос­трые специи, лук, чеснок в свежем виде, копчености.

Придерживаться этих ре­комендаций больному при­дется, к сожалению, всю жизнь. Очень полезно устраи­вать разгрузочные дни, что­бы дать поджелудочной же­лезе отдохнуть. Например, один день в неделю ничего не есть, пить только биоке­фир — до 1,5 л. Если с ке­фиром жить некомфортно, тяжело, можно сделать "мясной" разгрузочный день: 600 г нежирного отварного говяжьего или ку­риного мяса (без кожицы) распределить на три при­ема плюс 5-6 чашек зеле­ного чая или отваров трав с сушками. В разгрузочный день разрешается съесть чуть-чуть меда — 1-0,5 ч. ложки с чаем.

Также обратите внимание на народные средства лечения панкреатита . Медицине известны тысячи случаев, когда именно благодаря народным средствам люди полностью вылечили болезнь. Взбодрит укропный чай . Хорошо укрепляют под­желудочную железу аптеч­ные желудочные сборы. Вне обострения недуга можно принимать тыквеол — 20 капель водного ра­створа 3 раза в день за 20 минут до еды. Вообще тык­венные семечки очень по­лезны, их можно съедать до 50 г в день, но обязательно, чтобы зернышки были в зеленой оболочке.

Снимает воспаление на­стой льняного семени: 1 ст. ложка на стакан кипятка, пить вместо чая 3 раза в день. Особенно эффекти­вен настой, принятый ут­ром натощак. Также можно пить, причем сколько ду­ше угодно, укропную воду: 1 ст. ложка семени на ста­кан кипятка. К слову, укроп­ную воду часто дают ново­рожденным, чтобы снять вздутие, газообразование и спазмы живота.

Укроп можно заменить тмином, прием тот же. Для вкуса в целебные чаи до­бавляют сахар или мед. Важно помнить: курс лече­ния не менее 21 дня — столько обычно длится обо­стрение недуга. И хотя его симптомы могут исчезнуть уже через неделю, надо продолжать прием насто­ев, пока воспаление не пройдет полностью.

Профилактика хронического панкреатита . Своевременное лечение заболеваний, играющих этиологическую роль в возникновении панкреатита, устранение возможности хронических интоксикации, способствующих развитию этого заболевания (производственных, а также алкоголизма), обеспечение рационального питания и режима дня.