Панкреатит — это воспале¬ние ткани поджелудочной же¬лезы. Для начала — несколь¬ко слов об этом органе пище¬варительной системы.
22 декабря 2010 г., среда
Поджелудочная железа расположена в верхнем отделе живота, имеет головку, тело и хвост. Ее длина 14-23 см, масса — 60-115 г. Железа выполняет две основные функции: внутрисекреторную — вырабатывает инсулин — и внешне - секреторную — участвует в пищеварительном процессе. Кроме того, задействована практически во всех видах обмена — углеводном, липидном, белковом. Другими словами, вырабатывает ферменты, необходимые для нормального пищеварения. Вот почему при какой-либо патологии поджелудочной железы расщепление пищи, ее всасывание нарушаются, и в кишечник она поступает в непереваренном виде.
Различают острое и хроническое течение болезни, а также ее переходную форму — подострый панкреатит. Острая фаза обычно длится 15 дней. Если этот период был упущен, лечение растянулось на 2-3 месяца, то заболевание может перейти в хроническое, с частыми рецидивами.
Причин панкреатита много, но чаще всего сказываются неправильное питание с преобладанием острой, жирной или некачественной пищи, злоупотребление алкоголем, пивом. Приводит к заболеванию и чрезмерное увлечение сдобной выпечкой, тортами со сливочным кремом — то, что особенно любят дети. Крем содержит маргарин, который сильно раздражает ткань поджелудочной железы. Очень часто недуг вызывают газированные напитки, как правило, в алюминиевых банках. Потребляют их тоже в основном подростки. Вот почему болезнь столь уверенно молодеет.
Могут спровоцировать воспаление поджелудочной железы некоторые лекарственные препараты. В частности, когда значительно превышена доза или нарушен прием: лекарство пьют, к примеру, до еды, а надо — после.
Острый панкреатит начинается с тошноты, рвоты, которая не приносит облегчения, как это бывает при желудочно-кишечных патологиях. Появляются боли в верхней части живота, чаще всего опоясывающего характера. Если поражен хвост поджелудочной железы, они локализуются в спине. Может быть понос — жидкий, как вода, стул до 15 раз в день. Температура обычно в норме. Однако если она повышается, причем со значительно, до 40 градусов, — это говорит о неблагоприятном прогнозе болезни: ткани поджелудочной железы распадаются, и токсины всасываются в кровь, то есть начинается панкреонекроз. Острый панкреатит требует стационарного лечения. Хронический панкреатит может появляться у пожилых людей на фоне атеросклероза сосудов поджелудочной железы. Ее функция из-за нарушений кровоснабжения снижается, и развивается хроническая недостаточность ферментов. Симптомы недуга в этом случае не столь ярко выражены, как при острой форме заболевания: человек жалуется на тяжесть в левом подреберье, ноющие, опоясывающие боли, запоры или поносы, подташнивание. При обострении хронического панкреатита возможна рвота. Диагностика заболевания — лабораторная: исследуют фермент амилазы крови, и фермент диастазы мочи. Эти два показателя характеризуют функцию поджелудочной железы. Смотрят также глюкозу — ее содержание в крови может превышать норму. Повышается также СОЭ. УЗИ выявляет увеличение размеров железы.
Чем чреват запущенный, недолеченный панкреатит? Прежде всего — развитием панкреонекроза, который не исключает неблагоприятный прогноз, — об этом шла речь вначале. Повторяющиеся рецидивы заболевания снижают внутрисекреторную функцию поджелудочной железы, то есть выработку инсулина, что может стать причиной сахарного диабета.
Частые обострения недуга с жидким, кашеобразным стулом вымывают из кишечника полезные минеральные вещества, приводят к деминерализации организма. У человека появляются слабость, потливость, ногти становятся ломкими, волосы - хрупкими. При обострениях с запорами постоянный застой каловых масс раздражает, травмирует слизистую оболочку кишечника, вызывает различные нарушения в работе желудочно-кишечного тракта.
И, пожалуй, главное — проток поджелудочной железы открывается в луковицу 12-перстной кишки, тут же находится проток желчного пузыря. Нетрудно догадаться, что любой сбой в одном органе на этом "перекрестке" вызывает ответную реакцию другого. Например, гастродуоденит провоцирует порой развитие панкреатита.
Воспалительные процессы 12-перстной кишки и желчного пузыря часто приводят к воспалению ткани поджелудочной железы. Начинается застой, нарушается обмен ферментов, который нередко приводит к развитию панкреатита. И лечить тогда приходится уже все вместе. Вот почему патологию поджелудочной железы считают достаточно агрессивной. Это то, что запускать никак нельзя.
Лечение панкреатита. В начальных стадиях заболевания и при отсутствии тяжелых осложнений - консервативное; в период обострения лечение целесообразно проводить в условиях стационара гастроэнтерологического профиля (в период резкого обострения лечение такое же, как при остром панкреатите). Основное лечение панкреатита — строгая диета. В период острого проявления болезни — голодание в течение 5-7 дней. Ничего, кроме минеральной воды! Вода — без газа, холодная. На область поджелудочной железы — пузырь со льдом. Назначаются ферментные препараты — креон, панзинорм, фестал, энзестал. Их принимают, подчеркну особо, с каждым приемом пищи, за 5 минут до еды или во время еды: фермент должен поступить в организм раньше или одновременно с пищей. Если человек забыл про лекарство, принимать его после еды уже нет смысла.
При обострении хронического панкреатита голодание не обязательно. Можно пить кисели, нежирный йогурт, биокефир (он эффективнее обычного, так как содержит меньше консервантов), некрепкий чай с сухарями или сушками — 4-5 чашек с 2-3 сушками. Вообще жидкости надо в день до 2-2,5 л, чтобы вымывать токсины, как при любом воспалительном заболевании. Минеральную воду можно пить в прохладном виде. Также показан прием ферментных препаратов, а при тошноте — 1 капсула мотилиума за 20 минут до еды. Из питания следует исключить жирные сорта рыбы и мяса, сливочное масло, кофе, шоколад, острые специи, лук, чеснок в свежем виде, копчености.
Придерживаться этих рекомендаций больному придется, к сожалению, всю жизнь. Очень полезно устраивать разгрузочные дни, чтобы дать поджелудочной железе отдохнуть. Например, один день в неделю ничего не есть, пить только биокефир — до 1,5 л. Если с кефиром жить некомфортно, тяжело, можно сделать "мясной" разгрузочный день: 600 г нежирного отварного говяжьего или куриного мяса (без кожицы) распределить на три приема плюс 5-6 чашек зеленого чая или отваров трав с сушками. В разгрузочный день разрешается съесть чуть-чуть меда — 1-0,5 ч. ложки с чаем.
Также обратите внимание на народные средства лечения панкреатита. Медицине известны тысячи случаев, когда именно благодаря народным средствам люди полностью вылечили болезнь. Взбодрит укропный чай. Хорошо укрепляют поджелудочную железу аптечные желудочные сборы. Вне обострения недуга можно принимать тыквеол — 20 капель водного раствора 3 раза в день за 20 минут до еды. Вообще тыквенные семечки очень полезны, их можно съедать до 50 г в день, но обязательно, чтобы зернышки были в зеленой оболочке.
Снимает воспаление настой льняного семени: 1 ст. ложка на стакан кипятка, пить вместо чая 3 раза в день. Особенно эффективен настой, принятый утром натощак. Также можно пить, причем сколько душе угодно, укропную воду: 1 ст. ложка семени на стакан кипятка. К слову, укропную воду часто дают новорожденным, чтобы снять вздутие, газообразование и спазмы живота.
Укроп можно заменить тмином, прием тот же. Для вкуса в целебные чаи добавляют сахар или мед. Важно помнить: курс лечения не менее 21 дня — столько обычно длится обострение недуга. И хотя его симптомы могут исчезнуть уже через неделю, надо продолжать прием настоев, пока воспаление не пройдет полностью.
Профилактика хронического панкреатита. Своевременное лечение заболеваний, играющих этиологическую роль в возникновении панкреатита, устранение возможности хронических интоксикации, способствующих развитию этого заболевания (производственных, а также алкоголизма), обеспечение рационального питания и режима дня.